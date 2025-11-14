Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un niño de dos años atragantado por unos frutos secos en un parque de Campanar, en Valencia

El menor falleció durante su traslado hasta el Hospital La Fe de Valencia.

Fallece un niño de dos años tras supuestamente sufrir un atragantamiento en un parque de ValenciaEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

Noticia muy triste la que llega desde Valencia. Un niño de dos años ha muerto tras sufrir un atragantamiento cuando se encontraba en un parque de Campanar.

El suceso ocurrió el martes por la tarde. A eso de las 17:40 horas, se solicitó la intervención del CICU para asistir a un menor que estaba inconsciente al parecer debido a un atragantamiento en un parque.

Hasta el lugar de los hechos, el CICU movilizó una unidad del SAMU, una unidad SVA de enfermería y una unidad Soporte Vital Básico. Hasta que llegaron al lugar, desde el CICU se proporcionaron las indicaciones pertinentes sobre cómo proceder a las personas que se encontraban allí.

Hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias, desde el CICU se dieron indicaciones de cómo proceder.

Cuando llegaron, los servicios sanitarios llevaron a cabo la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al menor, que fue evacuado al Hospital La Fe, pero falleció durante el traslado.

El niño estaba con su madre y su hermano

Según relata el medio 'Las Provincias', los hechos ocurrieron junto a un colegio, en un parque en el que muchos niños se congregan cuando terminan las clases. Además, precisan que cuando el menor sufrió el atragantamiento se encontraba junto a su madre, que está embarazada, y su hermano mayor de cuatro años, que acababa de salir de clase.

El mismo medio señala que la Policía Nacional investiga ahora si algunos de los menores presentes le dio al pequeño de dos años frutos secos. Algunos testigos indican que el menor se tomó un puñado y se los metió de golpe en la boca. Durante las maniobras de reanimación se le consiguió extraer un anacardo que le estaba obstruyendo las vías respiratorias.

Sociedad

