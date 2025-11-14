El vídeo del "troll más odiado del mundo" abalanzándose sobre Ariana Grande en la premiere de 'Wicked: For Good'

El fenómeno 'Wicked' sigue conquistando al público global. Después del éxito de su primera película (estrenada en España en noviembre de 2024) llega ahora 'Wicked: For Good', la segunda parte del largometraje que se rodó de manera simultánea. La historia vuelve a sumergirnos en la vida de Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste, en una precuela de 'El mago de Oz' que continúa arrasando en crítica, taquilla y expectación.

Además de la espectacular producción dirigida por Jon M. Chu, parte de la expectación también recae sobre una de sus protagonistas, la cantante Ariana Grande, que interpreta a Gilnda, la Bruja Buena. La artista, con millones de seguidores en todo el mundo, era una de las más esperadas del elenco. Sin embargo, su gran fama ya le ha provocado más de un susto. El más reciente durante la premiere en Singapur, en plena alfombra roja.

Un joven salta la valla y se lanza sobre Ariana Grande

Durante el evento, celebrado en Resorts World Sentosa, Ariana saludaba al público junto a Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y el propio Chu cuando, de pronto, un hombre vestido con camiseta blanca y pantalones cortos saltó la valla de seguridad y se abalanzó directamente hacia ella.

En los vídeos grabados por los asistentes puede verse cómo Cynthia Erivo (quien interpreta a Elphaba) reacciona al instante, intentando apartar al intruso de su compañera. La seguridad intervino de inmediato, redujo al joven y lo retiró del lugar. Por suerte, todo quedó en un susto y la premiere pudo continuar.

Johnson Wen: el "Pyjama Man", un reincidente profesional

Las autoridades identificaron al agresor como Johnson Wen, australiano de 25 años y conocido en redes como "Pyjama Man". Su historial es largo: ha irrumpido en conciertos de Katy Perry y The Weeknd, y hasta en la pista del 100 metros masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En Instagram, lejos de mostrarse arrepentido, publicó un vídeo del momento escribiendo: "Querida Ariana Grande, gracias por dejarme aparecer en la alfombra amarilla a tu lado". Medios australianos recuerdan que Wen acumula más de 20.000 dólares en multas, está vetado en estadios como el Accor Stadium y vive actualmente en un hostal. Él mismo se autodefine como "el troll más odiado del mundo" y pide donaciones "para pagar sus cuentas".

Aunque meses atrás prometió que su irrupción en el show de Katy Perry sería su "último acto de rebeldía". volvió a actuar en 'Wicked: For Good'. Incluso presumió en las redes de haber de que le detuvieran y de encontrarse ya "libre". A pesar del susto, el elenco pudo continuar la presentación ante cientos de seguidores que habían pagado más de 90 dólares por asistir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.