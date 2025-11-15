Antena 3 LogoAntena3
Esta talent se enfrenta a uno de los retos más difíciles: “No ha sido tu mejor actuación”

María interpretó ‘Defying gravity’, un tema muy exigente con el que ha intentado dar su mejor versión en el escenario de La Voz.

María, talent de La Voz 2025

Con una puesta en escena elegante y un tema tan icónico como difícil, María se ganó el aplauso del público por su valentía. Desde el primer momento, la talent mostró una gran entrega y determinación, afrontando las notas imposibles de ‘Defying gravity’.

Sebastián Yatra, impresionado por la elección del tema, no dudó en destacar la dificultad del reto: “Esta canción es la más difícil del mundo para cantar”.

Y, a pesar de la exigencia vocal, María consiguió mantener el tipo y superar los nervios con mucha profesionalidad. Su coach, Pablo López, valoró su actuación con la honestidad y cariño que lo caracterizan: “La canción es un reto. No ha sido tu mejor momento ni tu mejor actuación, pero lo importante es que tú lo sepas para que mejores”.

¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

