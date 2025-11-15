Antena 3 LogoAntena3
Avance | 15 de noviembre

“¡Qué subidón!”: la fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Los presentadores han comenzado el programa con mucha energía y ganas de pasarlo genial con los tres nuevos concursantes.

La fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Carmen Pardo
Publicado:

Jorge Fernández y Laura Moure han dado las buenas noches a todos los presentes en La ruleta de la suerte noche.

La presentadora ha querido tener un bonito gesto con la banda antes de empezar el programa. “Por favor, escuchad esto”, les decía Laura Moure al sentir el subidón de la música que los acompaña en La ruleta de la suerte noche.

Disfruta de un nuevo programa esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

La fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

“¡Qué subidón!”: la fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

