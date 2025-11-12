Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

La familia de Tamara, de ganar El Gordo a la ruina: "Mi padre decidió montar un bar y nos arruinamos todos"

Apenas tenía 16 años cuando la vida de su familia cambió por completo. Su padre y su abuelo ganaron 600.000 euros en la Lotería de Navidad, pero a día de hoy, de aquel premio solo quedan deudas.

Tamara

Publicidad

Tamara recuerda con claridad el 22 de diciembre de 2010. Estaba en casa con su abuelo cuando de repente lo notó nervioso, inquieto, no paraba de moverse y cuando le preguntó qué pasaba solo pudo articular cinco palabras: "¡Nos ha tocado El Gordo!".

El premio había caído en un bar del pueblo y su padre y su abuelo llevaban un décimo cada uno: les habían tocado 600.000 euros en total. "La emoción que se vive en ese momento es incalculable", asegura.

Aquel premio les permitió reformar la casa y su padre decidió abrir un bar. Sin embargo, la suerte no dura para siempre y al poco tiempo el negocio comenzó a ir mal. "Hubo temporadas que estuvo llenísimo, pero porque la gente tenía dinero", asegura, "con el tiempo la gente dejó de tener dinero".

En 2016, su padre tuvo que que cerrar el bar y asumir las deudas que tenía. Ya no quedaba nada de la ilusión y el dinero de 2010. "Tuvo que volver a la obra", nos cuenta Tamara.

Su padre se gastó el premio íntegro en el bar y su abuelo, en viajes, algunos arreglos familiares y un reparto entre los nietos. Una gestión que a día de hoy ambos lamentan.

Pese a que el 22 de diciembre de 2010 fue uno de los días más felices de su vida entonces, hoy es un recuerdo doloroso en la familia de Tamara, que aprendió que la suerte hay que aprender a gestionarla.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Boticaria García

De sartenes a tuppers: Boticaria García nos cuenta qué objetos cotidianos contienen sustancias dañinas para nuestra salud

Carmen

Carmen, en huelga de hambre para intentar echar a su inquiokupa: "Es lo único que me queda con esta ley que nos está arruinando"

Aitor

Aitor, el surfista al que una ola dejó ciego: "A los tres meses, aún con puntos en el ojo, volví al mar"

Laura
Denuncia

Despedida estando de baja por subir una foto en un concierto: "Yo tengo un problema en la pierna, ¿no puedo estar sentada allí?"

Tamara
Nos lo cuenta

La familia de Tamara, de ganar El Gordo a la ruina: "Mi padre decidió montar un bar y nos arruinamos todos"

Ana
Bullying

Madre de una víctima de acoso escolar denuncia la inacción del colegio: "Tienen conocimiento del vídeo en el que la abofetean"

Su hija sufre acoso escolar en el colegio, hasta el punto de que la hayan agredido mientras lo grababan en vídeo. Sin embargo, parece que las medidas que ha tomado el centro no son suficientes.

Tío de Sandra Peña
Última hora

La familia de Sandra Peña exige justicia: "Espero que sean contundentes con la sanción al colegio"

Un mes después del suicidio de Sandra Peña, declaran los padres de la joven, junto a su tío, Isaac Villar. Pese a que aseguran que la pérdida es irreparable, piden una sanción ejemplar para el centro.

Calendario Franco

El alcalde que reparte calendarios de Franco en un pueblo dividido por el miedo: "¡Para un cargo público son sus huevos los que mandan!"

Martín y Nina Varsavsky

Martin y Nina Varsavsky sobre la derechización de los jóvenes: "Era necesaria"

Los Javis se separan.

Susanna Griso, sobre la ruptura de 'Los Javis': "Hay que superar eso de que las relaciones sean para toda la vida"

Publicidad