El Asalto Final llega a La Voz el próximo viernes: la última oportunidad para alcanzar los Directos

La tensión, la emoción y el talento alcanzan su punto más alto en La Voz. El próximo viernes, llega el Asalto Final, la última oportunidad para que los talents consigan su ansiado pase a los Directos. Una noche decisiva en la que la música y la emoción se mezclarán en el escenario más importante de la televisión.

En esta fase, los artistas se enfrentarán a un nuevo reto: cantar frente a talents de otros equipos. Ya no se trata solo de convencer a su coach, sino también de ganarse al público, que tendrá la última palabra para decidir quién continúa en el concurso y quién se queda fuera. La presión será máxima, y cada nota podrá cambiarlo todo.

Después de semanas de emociones, robos y decisiones difíciles, los coaches Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika confían en sus equipos, pero solo los más preparados lograrán pasar a la siguiente fase.

El Asalto Final promete una noche de duelos, sorpresas y actuaciones que harán historia. ¡La cuenta atrás para los Directos ha comenzado!