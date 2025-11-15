Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

El Asalto Final llega a La Voz el próximo viernes: la última oportunidad para alcanzar los Directos

Los talents de cada equipo se enfrentarán unos a otros en batallas cruzadas en el que el público decidirá al ganador.

Mika

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La tensión, la emoción y el talento alcanzan su punto más alto en La Voz. El próximo viernes, llega el Asalto Final, la última oportunidad para que los talents consigan su ansiado pase a los Directos. Una noche decisiva en la que la música y la emoción se mezclarán en el escenario más importante de la televisión.

En esta fase, los artistas se enfrentarán a un nuevo reto: cantar frente a talents de otros equipos. Ya no se trata solo de convencer a su coach, sino también de ganarse al público, que tendrá la última palabra para decidir quién continúa en el concurso y quién se queda fuera. La presión será máxima, y cada nota podrá cambiarlo todo.

Después de semanas de emociones, robos y decisiones difíciles, los coaches Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika confían en sus equipos, pero solo los más preparados lograrán pasar a la siguiente fase.

El Asalto Final promete una noche de duelos, sorpresas y actuaciones que harán historia. ¡La cuenta atrás para los Directos ha comenzado!

Andrés James, talent de La Voz 2025

Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Mika

El Asalto Final llega a La Voz el próximo viernes: la última oportunidad para alcanzar los Directos

Aroa, talent de La Voz 2025

El plató de La Voz en vilo: Aroa se queda en blanco y pide “perdón” en plena actuación

Cris, talent de La Voz 2025

De cantar en su casa a La Voz: Pablo López recalca la valentía de Cris con su actuación

Kirsti, talent de La Voz
Actuación | Asaltos

La dulzura de Kirsti llega al corazón de Pablo López: “A veces lo evidente no se habla”

María, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Esta talent se enfrenta a uno de los retos más difíciles: “No ha sido tu mejor actuación”

Nía, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Nia deja huella en La Voz con este tema de Natalia Lafourcade

La talent, del equipo de Pablo López, protagonizó una actuación llena de sensibilidad con ‘Soledad y mar’.

Elena, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

“Gracias por confiar”: La Cangreja brilla en La Voz con su actuación de ‘Killing me softly’

La talent, que fue el botón de arrepentimiento de Pablo López, volvió a demostrar su enorme talento en el escenario.

Ferran, talent de La Voz 2025

¡Piel de gallina! Ferran emociona con su versión de Billie Eilish y sorprende a Pablo López

Chiara Oliver y Pablo López, en La Voz 2025

Magia y pura complicidad: ‘Tulipanes’ suena en La Voz con Pablo López y Chiara Oliver

Pedro se convierte en el elegido de Mika y consigue su plaza en los Directos de La Voz

Pedro se convierte en el elegido de Mika y consigue su plaza en los Directos de La Voz

Publicidad