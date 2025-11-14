Latin Grammy 2025: los tres looks de Aitana y el original vestido de Pilar Rubio

La pasada madrugada Aitana sumaba un hito más a su carrera al ganar su primer Latin Grammy: el de Mejor Diseño de Empaque por su álbum Cuarto Azul. La catalana se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche, y no solo por llevarse uno de los galardones, sino también por los tres looks que lució en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Primer look

Para la alfombra roja, la intérprete de Superestrella escogió un conjunto muy glamuroso de la colección primavera-verano 2026 de Ottolinger. Llevó una falda negra semitransparente con cola y bordados de lentejuelas, acompañada de un corsé muy especial con abertura en el escote y cuello halter. La magia del look estaba en sus detalles de lino, que aportaban un aire gótico y victoriano.

En contraste, remató el estilismo con unos botines de tacón y plataforma XXL en animal print de serpiente, una elección muy actual y rompedora. Completó el look con la melena suelta y dos mechones delanteros recogidos hacia atrás para dar volumen, un peinado que recuerda al que recientemente lució María Pombo.

Aitana en los Latin Grammy 2025 | Gtres

Segundo look

Para recoger el premio y ofrecer su discurso, apostó por un diseño más sobrio y arquitectónico. Sportmax creó para ella una capa asimétrica semitransparente con flecos en negro, que llevó con leggings, top y botas altas del mismo color. Si su primer outfit evocaba épocas pasadas, este tenía un punto claramente futurista.

Durante su discurso, Aitana confesó la ilusión que le hacía el reconocimiento: "Esto es muy fuerte para mí, nunca en mi vida he recibido uno de estos. Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar". Terminó agradeciendo a su familia y a su equipo. Y, por supuesto, hubo palabras para su pareja, Plex: "A mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón".

Tercer look

Para su actuación —que puede verse en el vídeo de portada—, eligió un conjunto mucho más etéreo y cómodo para bailar 6 de febrero. Fue un diseño custom made de Les Fleurs Studio, creado por María Bernad. La pieza protagonista era una chaqueta de tul bordado con pedrería y detalles artesanales, que combinaba con un top y una falda negros llenos de asimetrías, encajes y aplicaciones brillantes. Completó el look con botas altas de charol.

Aitana en los Latin Grammy 2025 | Gtres

Pilar Rubio deslumbra con un look de Redondo Brand

Aitana no fue la única española que brilló con su estilo en Las Vegas. Pilar Rubio también acaparó miradas al asistir junto a Sergio Ramos, quien actualmente está vinculado a la industria musical.

La presentadora posó radiante con un diseño custom made de Redondo Brand, creado especialmente para la ocasión. Se trataba de un minivestido palabra de honor que combinaba raso duquesa con lentejuela negra, rematado por un medio lazo estructural en 3D sobre el pecho. Un diseño creativo, fiel a la estética de la firma española, que demuestra su apuesta por una alta costura contemporánea y escultural.

Pilar Rubio y Sergio Ramos en los Latina Grammy 2025 | Gtres

¿Cuál fue vuestro look favorito de la noche?