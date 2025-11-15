Famosos
Carmen Machi, una actriz con muchos estilos, se sincera con Fabiolo: "Yo he tenido un novio 'punky'... y pijo también"
Fabiolo se ha colado en los Premios InStyle en Serie 2025, donde ha podido hablar con los famosos sobre sus diferentes estilos. ¡No te lo pierdas!
Nuestro colaborador más pavo y gamberro se ha trasladado hasta la gala de los Premios InStyle en Serie 2025, donde ha podido hablar con grandes personalidades sobre cine, famosos... y estilo.
Carmen Machi, galardonada con el Premio de Honor, ha confesado que ha tenido muchos estilos a lo largo de su vida. "Yo he tenido un novio 'punky'... y pijo también", ha desvelado, entre risas.
Fabiolo también ha hablado con Fran Perea, Melani Olivares o Secun de la Rosa, entre otros. Aparte de comentar sus nuevos proyectos, también les ha preguntado por la actualidad, sin poder evitar el tema del que todo el mundo habla: el conflicto entre Andy y Lucas.
El reportero le ha preguntado a los famosos si se sienten más Andy o más Lucas. ¿Qué crees que habrán respondido? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
