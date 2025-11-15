Mika confiesa las dificultades de su infancia en La Voz: "Empecé a cantar porque tenía muchos problemas en la escuela"

Mika es una persona muy sentimental, desde el principio de la edición ha mostrado su lado más entrañable tanto en las Audiciones como con su equipo. Durante uno de los encuentros grupales, el coach ha aprovechado para abrirse en canal y contar los motivos los que él empezó en el mundo de la música.

"Recuerdo la sensación de transformación, la metamorfosis", ha explicado el cantante al hablar de sus inicios tempraneros en la música. El primer contacto que tiene Mika con la canción llega de forma casi obligada y, como él ha contado, "no sabía leer ni escribir y después de cuatro meses me encuentro en la situación en la que yo tenía valor".

Las caras de estupefacción de los talents ha mostrado la admiración que sienten por su coach. "Creo que es como un ejemplo de superación", afirma Cayetano Fernández, quién impresionó a todo el plató y sobre todo a su coach durante con su espectacular voz y puesta en escena durante la última batalla.

Un momento muy especial que han vivido los componentes de Team Mika junto a su coach.