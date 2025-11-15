Antena 3 LogoAntena3
El plató de La Voz en vilo: Aroa se queda en blanco y pide “perdón” en plena actuación

La talent interpretó ‘El dragón’ de Lola Índigo, pero los nervios le jugaron una mala pasada y no consiguió cantar el tema completo.

Aroa, talent de La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

El cierre de los Asaltos del equipo de Pablo López estuvo marcado por la emoción y la tensión con la actuación de Aroa, una talent muy especial para su coach.

La artista regresó a La Voz después de haber pasado por La Voz Kids, donde David Bisbal la robó del equipo de Pablo. Ahora, el coach tenía claro que no quería que la historia se repitiera.

Aroa se subió al escenario para interpretar ‘El dragón’, de Lola Índigo, y comenzó con una fuerza arrolladora que prometía ser una de las actuaciones más potentes de la noche.

Sin embargo, los nervios la traicionaron en pleno tema: se perdió en la letra, le temblaron las manos y, con un hilo de voz, pidió “perdón” mientras la música seguía sonando y empezaba a llorar. El plató contuvo la respiración.

En un gesto que demostró el espíritu de La Voz, Pablo López se levantó de su sillón para animarla a continuar, mientras el resto de coaches y asesores se ponían en pie para apoyarla.

Con el público volcado, Aroa respiró, recuperó fuerzas y terminó la canción entre aplausos y emoción. Un momento de superación y valentía que recordó que, en La Voz, lo importante no es no caer, sino volver a levantarse.

