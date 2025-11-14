El giro de Gabriel: acepta ser director para salvar empleos en la fábrica

La tensión en la fábrica continúa tras la llegada de los franceses y el cambio de nombre a Brossard De la Reina en Sueños de libertad. Cloe comunica a Tasio que ya no seguirá como director y que Gabriel es el nuevo candidato para el puesto. Aunque al principio se niega, el abogado acaba aceptando tras hablar con Marta.

Gabriel impone una condición clave: reducir los despidos al 25%. Además, deberá retirar la denuncia por la patente del perfume para Cobeaga. Su nombramiento busca frenar la injerencia extranjera y proteger a la plantilla de una crisis inminente.