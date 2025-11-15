Actuación | Asaltos
De cantar en su casa a La Voz: Pablo López recalca la valentía de Cris con su actuación
La talent volvió a demostrar su enorme talento al interpretar ‘Read all about It’, de Emeli Sandé.
La siguiente en subirse al escenario del equipo de Pablo López fue Cris, que interpretó ‘Read all about It’, de Emeli Sandé, con una voz preciosa y una sensibilidad que conquistaron al público.
Al finalizar su actuación, Cris reconoció con humildad: “Lo he hecho decente”. Una frase que hizo sonreír al público y a su coach, que no dudó en recordarle el valor de lo que acababa de hacer: “Nada está mal cuando estás cantando”.
Pablo López, orgulloso de su artista, quiso destacar el enorme potencial y la capacidad de emoción de su voz: “Es increíble lo que tú le puedes dar a la música”, ha señalado, recordando que su primer escenario ha sido La Voz.
Una actuación sincera, tierna y llena de magia con la que Cris dejó claro que tiene un enorme potencial que enseñarnos.
