De cantar en su casa a La Voz: Pablo López recalca la valentía de Cris con su actuación

La talent volvió a demostrar su enorme talento al interpretar ‘Read all about It’, de Emeli Sandé.

Cris, talent de La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

La siguiente en subirse al escenario del equipo de Pablo López fue Cris, que interpretó ‘Read all about It’, de Emeli Sandé, con una voz preciosa y una sensibilidad que conquistaron al público.

Al finalizar su actuación, Cris reconoció con humildad: “Lo he hecho decente”. Una frase que hizo sonreír al público y a su coach, que no dudó en recordarle el valor de lo que acababa de hacer: “Nada está mal cuando estás cantando”.

Pablo López, orgulloso de su artista, quiso destacar el enorme potencial y la capacidad de emoción de su voz: “Es increíble lo que tú le puedes dar a la música”, ha señalado, recordando que su primer escenario ha sido La Voz.

Una actuación sincera, tierna y llena de magia con la que Cris dejó claro que tiene un enorme potencial que enseñarnos.

La Voz

