David Bustamante, sobre los 'haters': "Sufro por mi hija, es duro que se rían de su padre o se metan con su físico"

David Bustamante es uno de los cantantes más conocidos de nuestro país, pero hubo un momento en el que tan solo era un joven con un sueño. Un sueño que se cumplió en 2001, tras salir de la academia de Operación Triunfo.

Pese a su prolífica carrera, David Bustamante ha tenido muchos 'haters', que sobre todo han cargado contra su físico. El cantante ha sufrido varios cambios en los últimos años y ha tenido que leer comentarios que le han dolido mucho.

"Sufro porque tengo una hija, que se metan con el físico de su padre es duro", confiesa, "intento protegerla". Bustamante asegura que aún cree en lo justo y le cuesta entender el odio y la crueldad de algunos: "Los demás también tenemos familia y sentimientos, no tengo que pagar un peaje más por ser conocido".

El artista ha aclarado que es consciente de sus cambios físicos, pero que todo el mundo los tiene y es algo normal en la vida de las personas. Por eso, ha querido lanzar un mensaje a los 'haters': "Si no me importa a mí, a ti te tiene que dejar de importar desde ya". ¡Dale al play para verlo!