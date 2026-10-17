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El autógrafo más ardiente de Maluma: Marron revoluciona El Hormiguero con su experimento

El colaborador ha utilizado correctores de escritura para crear un efecto sorprendente ante el cantante colombiano y Pablo Motos, que no han podido ocultar su asombro.

El autógrafo más ardiente de Maluma: Marron revoluciona El Hormiguero con su experimento

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Marron ha vuelto a sorprender en El Hormiguero con uno de sus experimentos más llamativos. Esta vez, el colaborador ha recurrido a los típicos correctores de escritura para crear un efecto que ha dejado a Maluma y Pablo Motos con la boca abierta.

Sobre unas láminas de cartón, Marron ha escrito el nombre de Maluma y ha conseguido un efecto visual que parecía dibujado a fuego. El secreto, según ha explicado, está en los disolventes orgánicos volátiles que contienen estos productos, cuyos vapores producen el efecto observado. El colaborador también ha aclarado que lo que se quema son esos vapores, no la superficie sobre la que se realiza el experimento.

Pablo Motos ha bromeado con los guantes que Marron llevaba durante la demostración, y el colaborador ha reconocido que en los ensayos se había quemado un poco la mano. Una advertencia que ha dejado claro que era mejor disfrutar de esto desde el plató.

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