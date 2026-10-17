Selma Blair rompe su silencio tras ser arrestada por agresión en pleno vuelo: "No tenía intención de hacer daño a nadie"

Los últimos días están siendo muy turbulentos en la vida de Selma Blair después de protagonizar un violento altercado en un avión en pleno vuelo y posteriormente en un hospital.

La actriz fue detenida y puesta en libertad tras pagar una fianza de 20.000 dólares en efectivo tras declararse inocente de varios cargos de agresión en segundo grado.

Ahora, a través de su representante, Blair ha emitido un comunicado en el que explica su versión de los hechos.

Selma Blair compareciendo ante el juez | Reuters

"La versión pública de lo que le sucedió a Selma a bordo de un vuelo a Nueva York se ha basado casi por completo en una declaración policial y un titular de hace una década", dijo el portavoz en un comunicado compartido con PEOPLE.

"Unos pocos periodistas se han tomado la molestia de informar sobre Selma como persona, y no solo como noticia, y les estamos agradecidos. Pero la información imparcial ha sido la excepción, y en el vacío dejado por nuestro silencio, la especulación se ha convertido en algo que se trata como un hecho. Sin embargo, podemos aclarar algunos puntos que ya son de dominio público. Selma Blair sufrió una emergencia médica durante el vuelo. No hubo ningún intento de abrir la puerta del avión. Selma no tenía intención de hacer daño a nadie", ha asegurado.

"La insinuación de que Selma no tiene esclerosis múltiple es indignante. Su diagnóstico es público desde 2018. Lo que Selma ha logrado físicamente en los años transcurridos es un verdadero milagro. Todavía tiene días malos y vive con dolor a diario […] Por este motivo, viaja con un perro de servicio que no se separa de ella, y las autoridades le quitaron a su perro", ha explicado sobre su enfermedad.

"Hay mucho más en esta historia de lo que se ha informado, y pedimos que se consideren todos los hechos antes de precipitarse a emitir un juicio, ya sea en los tribunales o en el tribunal de la opinión pública", ha concluido.

Selma Blair arrestada | Cordon Press

Tras ello, Blair ha reaparecido este viernes 16 de octubre en la 90s Con, una convención de fans de los años 90. Allí, según le contó un testigo a Page Six, Blair le dijo a un fan que estaba bien, pero "un poco nerviosa".

No obstante, al parecer se la vio "muy animada" y "muy jovial", y estuvo abrazando a la gente durante 30 minutos.

Selma Blair en una convención de fans | Instagram @thats4ent

Los hechos ocurrieron el 11 de octubre durante un vuelo comercial que cubría la ruta entre Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Según informaron fuentes policiales a TMZ, la actriz se enfrentó de forma violenta con la tripulación, golpeando a una azafata y mordiendo a otra.

Igualmente, la actriz se habría golpeado la cabeza dentro de la cabina e intentó abrir la puerta del avión. Tras ser trasladada en ambulancia a un hospital, habría agredido a una enfermera.

De ser declarada culpable, Blair se enfrentaría a una pena de entre dos y siete años de prisión.