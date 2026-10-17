Melendi y Mika lideran los fichajes en una noche decisiva en La Voz

La quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz llega a su fin. Cada vez quedan menos huecos disponibles y los coaches han vuelto a sacar todas sus armas para conseguir las mejores voces del país.

Una gala llena de historias: talents que han regresado años después para volver a intentarlo, segundas oportunidades, nervios a flor de piel. Darío ha conseguido entrar en La Voz tras quedarse fuera en 2023, Marcos ha vuelto después de participar en La Voz Kids y Pablo López ha sorprendido a todos utilizando el botón del arrepentimiento por Ambrosio.

Los coaches han seguido confeccionando sus equipos: Melendi y Mika han sido los que más voces han conseguido esta noche, con tres incorporaciones cada uno. Pablo López y Lola Índigo, por su parte, han sumado dos nuevos talents.

Melendi se queda a una sola voz de completar su equipo

Melendi ha vivido otra noche redonda en La Voz. El asturiano ha conseguido tres nuevos fichajes: Lorena, Darío y José, alcanzando los trece talents en sus filas.

Lorena ha conquistado al coach con su voz lírica y Melendi no ha dudado en superbloquear a Mika para quedarse con ella. Darío ha regresado al programa después de su primera experiencia en 2023 y esta vez ha conseguido entrar gracias a su interpretación de ‘Someone You Loved’.

José ha completado el triplete con ‘Me quedo contigo’, de Los Chunguitos, después de conseguir los giros de Melendi y Mika.

Con trece voces, Melendi solo necesita un talent más para completar su equipo de La Voz.

Mika suma tres nuevas voces y se acerca al cierre de su equipo

Mika tampoco se ha quedado atrás y ha conseguido tres nuevos talents: Pedro, Marcos y Lingyun, alcanzando las doce voces.

Pedro ha conquistado a Mika y Lola Índigo con ‘Cry Me a River’, pero ha terminado eligiendo al coach internacional. Marcos ha regresado seis años después de su paso por La Voz Kids y ha conseguido entrar en el equipo de Mika tras un superbloqueo a Pablo López.

Lingyun ha completado las incorporaciones de Mika con su delicada voz lírica interpretando ‘Altas montañas’. El coach ha pulsado el botón en el último segundo para quedarse con ella.

Mika ya cuenta con doce talents y solo le faltan dos voces para completar su equipo.

Pablo López incorpora a Ambrosio y Marina y suma once talents

Pablo López ha conseguido dos nuevas incorporaciones durante las quintas Audiciones a ciegas, alcanzando las once voces en su equipo.

Ambrosio ha protagonizado uno de los grandes momentos de la noche. El artista callejero ha llegado desde Argentina y, aunque ningún coach se ha girado durante su actuación, Pablo López ha utilizado el botón del arrepentimiento para cambiar su destino.

Marina también se ha unido a sus filas después de interpretar ‘Si te vas’, de Extremoduro. El malagueño ha esperado hasta el último segundo para pulsar el botón y darle la bienvenida.

Con once talents, Pablo López necesita tres voces más para completar su equipo.

Lola Índigo ficha a Nerea y Rubén y alcanza las once voces

Lola Índigo ha conseguido dos nuevas voces durante las penúltimas Audiciones y ya cuenta con once talents en su equipo.

Nerea ha conquistado a la coach granadina con su delicada interpretación de ‘All I Ask’, de Adele. Lola ha sido la única en pulsar el botón y ha conseguido incorporar su voz directamente a sus filas.

Ruben ha protagonizado otra de las historias más curiosas de la noche. El talent participó en la primera edición de La Voz en Holanda, en 2010, y dieciséis años después ha regresado al formato con ‘Stuck on You’, consiguiendo conquistar a Lola Índigo.