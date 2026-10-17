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Bibiana Fernández desvela en La Mesa la clave de su éxito y confiesa qué es lo único que le da miedo

La actriz reflexiona en La Mesa sobre su trayectoria, la importancia de ser fiel a sí misma y su forma de afrontar la vida: "Me da miedo la comodidad".

Bibiana Fernández desvela en La Mesa la clave de su éxito y confiesa qué es lo único que le da miedo

Bibiana Fernández desvela en La Mesa la clave de su éxito y confiesa qué es lo único que le da miedo

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Alejandro Hergon
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Bibiana Fernández ha reflexionado en La Mesa sobre el éxito, el fracaso y las decisiones que han marcado su vida. Para la actriz, la clave no está en la percepción que los demás tengan de ella, sino en haber conseguido ser la persona que siempre ha querido ser.

"Lo que se supone que es el éxito, en mi caso siempre ha tenido más que ver con cómo quiero ser yo, qué quiero ser yo. Y eso lo conseguí", ha explicado. Fernández también ha reconocido que se siente agradecida con la vida y que, aunque puede enfadarse rápidamente por cosas sin importancia, intenta mantener la perspectiva ante lo verdaderamente importante.

"Yo la vi, la pensé, la soñé y después la hice"

La actriz ha explicado que imaginó cómo quería que fuera su vida antes de hacerla realidad. "Yo, antes de imaginarme mi vida, ya la vi, la pensé, la soñé y después la hice", ha contado, reivindicando la importancia de perseguir sus sueños y construir su propio camino.

"Me da miedo la comodidad"

Preguntada por sus miedos, Bibiana ha sorprendido con una respuesta contundente: "No me da miedo el miedo, me da miedo la comodidad". Para ella, el verdadero peligro está en acomodarse y dejar de avanzar. Aunque reconoce que el dolor sí le preocupa, asegura que no se considera una persona miedosa.

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