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Melendi reconoce que a veces desafina en sus conciertos y no le importa: “El público se lo está pasando bien conmigo”

Melendi no ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre la imperfección en las actuaciones en directo, reconociendo ante el resto de coaches que en ocasiones desafina en sus propios conciertos sin que eso afecte a la conexión única que mantiene con sus seguidores.

Melendi reconoce que a veces desafina en sus conciertos y no le importa: “El público se lo está pasando bien conmigo”

Melendi reconoce que a veces desafina en sus conciertos y no le importa: “El público se lo está pasando bien conmigo”

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Julián López
Julián López
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Darío ha aprovechado su segunda oportunidad en La Voz. Hace dos años, el joven no consiguió que ningún coach se girase por su voz. Esta vez, el talent ha cautivado con su piano a Melendi.

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Su coach ha tenido unas bonitas palabras hacia su nuevo talent, que quiere ser un artista. Y para lograrlo, lo más importante es comunicar, según le aclara Melendi.

“Comunicar es conectar con la otra persona. Yo creo que comunico por lo que siento mientras estoy cantando”, señala el coach asturiano, apuntando que no le importa desafinar sobre el escenario, porque “lo que le llega al público es que se lo está pasando bien conmigo”, añade Melendi.

Esta reflexión del asturiano ha sido muy importante tanto para Darío como para el resto de coaches, que escuchaban atentamente las palabras de Melendi antes de que el talent abandonase el escenario de La Voz como miembro de pleno derecho de su equipo.

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