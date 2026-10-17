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Pepa Aniorte nos adelanta lo que le va a pasar a Manuela en Sueños de libertad: "Se va a enamorar"

La actriz nos cuenta qué le espera a su personaje en los próximos capítulos de la serie más vista de la televisión.

Pepa Aniorte nos adelanta lo que le va a pasar a Manuela en Sueños de libertad: "Se va a enamorar de nuevo"

Pepa Aniorte nos adelanta lo que le va a pasar a Manuela en Sueños de libertad: "Se va a enamorar de nuevo"

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Julia Zapata López
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La tita Manuela nos enamora cada tarde en Sueños de libertad. Desde que llegó a la colonia para visitar a su sobrina Claudia, se ganó el cariño de todos con su naturalidad, su desparpajo y su gran corazón.

Con ella hemos hemos sufrido y es que no superamos su ruptura con Gaspar, pero también nos hemos reído con sus divertidas ocurrencias y nos hemos emocionado al ser testigos de cómo Manuela aprendía a leer y a escribir. ¡Todo un ejemplo de superación!

Además, esfuerzo y su perseverancia han tenido recompensa: Manuela consiguió convertirse en la gobernanta de la casa grande, demostrando que nunca es tarde para aprender y cumplir un sueño.

Hemos hablado con Pepa Aniorte, la actriz que se mete la piel de Manuela en Sueños de libertad.

Sus grandes apoyos: Claudia y Paula

La actriz nos cuenta cómo Manuela fue haciéndose un hueco en casa de los De la Reina y prosperando día a día hasta sentirse parte de la familia y convertirla, poco a poco, en la suya propia.

Al poco tiempo, entró Paula a trabajar en esa casa y al principio tuvo sus más y sus menos, pero poco a poco se fue ganando su cariño: "Le acaba adoptando como una hija o sobrina"

Además, se convirtió en un gran apoyo y es su gran consejera cuando le advirtió, desde el principio que tuviese cuidado con Tasio y esa relación prohibida.

Y sin duda otro de sus grandes apoyos es Claudia, su sobrina, a la que quiere como a una hija. "Tenemos una una unión muy especial" Y no solo Manuela y Claudia también Pepa Aniorte e Isabel Moreno, la actriz que interpreta a su sobrina, se llevan a las amil maravillas tanto dentro como fuera del set de rodaje.

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Manuela y Eduardo, ¿más que amigos?

Y no podemos olvidarnos de Eduardo, otro gran apoyo para Manuela en la casa De los De la Reina. Es el chofer de la familia y es con quien comparte muchas risas y confidencias y con quien parece que compartirá algo más que una simple amistad.

Así nos lo ha confesado Pepa Aniorte, la cuál aunque no quiera reconocerlo acabará prendida de su gran amigo: "Van atener una relación muy bonita".

Parece que la tía de Claudia se va a volver a enamorar tras su su ruptura con Gaspar, el cantinero, y no podemos estar más emocionados.

Eduardo, sin palabras al escuchar a Roque llamarle “padre” por primera vez

"Manuela va a acabar medio 'enamoriscá' de él, media o entera", nos ha dicho la actriz, entre risas.

¡Qué ganas de descubrirlo! No te pierdas la entrevista completa de Pepa Aniorte y sigue disfrutando de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Y si no puedes esperar, ya puedes adelántarte a la emisión con atresplayer

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