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Marc Giró, muy preocupado por “la patata caliente” actual en la política: “Hay opciones fascistoides”

Marco Giró, mientras pelaba una patata caliente, ha querido hacer una metáfora del producto que tenia entre manos y la situación política del país en estos momentos.

Marc Giró en Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Marc Giró, muy preocupado por “la patata caliente” actual en la política: “Hay opciones fascistoides”

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Borja Tamayo
Publicado:

Una de las tareas que ha asumido Marc Giró en su visita a la cocina de Joseba Arguiñano no era otra que pelar patatas recién hervidas. Una labor que no ha tardado en convertirse en una metáfora de la situación política en España actualmente, haciendo así una analogía de la “patata caliente”.

“Estamos ahora justo en un momento en el que me preocupa especialmente el ascenso de opciones políticas que no sean exactamente democráticas”, empezaba explicando: “Lo que viene siendo opciones políticas fascistoides”.

Sin embargo, a pesar de que esta situación “le preocupe”, el presentador también se ha mostrado optimista con el país. “Estoy esperanzado”, continuaba: “Somos una democracia joven que ha funcionado muy bien”. Unas palabras que servían para hacer una crítica social y, a la par, alabar el país.

Puedes ver sus declaraciones al completo dando play al vídeo de arriba.

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