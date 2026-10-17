Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Mika se sincera con Pedro Yeste en La Voz: “Estás cantando como un viejo”

El coach ha querido darle un importante consejo al talent después de girarse durante su actuación en las Audiciones a ciegas.

Mika se sincera con Pedro Yeste en La Voz: “Estás cantando como un viejo”

Mika se sincera con Pedro Yeste en La Voz: “Estás cantando como un viejo”

Publicidad

Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz nos están dejando momentos de lo más especiales. Pedro Yeste ha sido uno de los talents que ha conseguido llamar la atención de los coaches, especialmente de Mika, que no ha dudado en girarse para tratar de incorporarle a su equipo.

Sin embargo, después de escucharle, el artista ha querido ser completamente sincero con él y darle un consejo de cara a su futuro en la música. "Estás cantando como un viejo", le ha dicho, asegurando que debería mostrar una versión mucho más alegre y enérgica sobre el escenario.

Mika ha insistido en que Pedro tiene un talento enorme y que sería una pena no aprovecharlo al máximo. "Si quieres una carrera, con el talento que tienes, tienes que contar las cosas de manera más verdadera", ha concluido el coach, tratando de hacerle ver todo el potencial que tiene por delante. ¡No te lo pierdas!

Melendi en La Voz

La increíble conexión asturiana entre Melendi y Javier en La Voz: “Para que luego digan que Dios no existe”

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

El autógrafo más ardiente de Maluma: Marron revoluciona El Hormiguero con su experimento

El autógrafo más ardiente de Maluma: Marron revoluciona El Hormiguero con su experimento

Mika se sincera con Pedro Yeste en La Voz: “Estás cantando como un viejo”

Mika se sincera con Pedro Yeste en La Voz: “Estás cantando como un viejo”

El divertido apuro de Moisés con la dicción en AlaZ: sabe la palabra... ¡pero no logra decirla!

El divertido apuro de Moisés con la dicción en AlaZ: sabe la palabra... ¡pero no logra decirla!

Marc Giró en Cocina abierta de Joseba Arguiñano
¿LO SABÍAS?

¿Los pimientos son una fruta?: La valiosa lección de Joseba Arguiñano a Marc Giró

Jorge Fernández y Laura Moure en La ruleta de la suerte noche
AVANCE | 17 de octubre

Esta noche, “una oportunidad más para emocionarnos”, en La ruleta de la suerte noche

Amelia Bono confiesa que su padre, José Bono, "no estaba casi nunca": "Mi madre ha hecho una labor maravillosa"
TESTIMONIO

Amelia Bono confiesa que su padre, José Bono, "no estaba casi nunca": "Mi madre ha hecho una labor maravillosa"

La creadora de contenido habla en La Mesa con Cristina Pardo sobre la maternidad, la influencia de su familia y las claves del éxito en las redes sociales.

Karateka
ENTREVISTA

Sandra Sánchez, la campeona de kárate que lo dejó todo para cuidar de su madre: "Me volví invisible para todo el mundo"

Renunció a su plaza en el centro de alto rendimiento para cuidar de su madre enferma. Una decisión tras la que la Federación le dio la espalda, pero que no le impidió convertirse en oro olímpico a los 39 años.

El viernes, los coaches cerrarán sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz

El viernes, los coaches cerrarán sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz

Mika, coach de La Voz 2026

Melendi y Mika lideran los fichajes en una noche decisiva en La Voz

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

Los equipos empiezan a tomar forma: así hemos vivido la quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz

Publicidad