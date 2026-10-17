Mika se sincera con Pedro Yeste en La Voz: “Estás cantando como un viejo”

Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz nos están dejando momentos de lo más especiales. Pedro Yeste ha sido uno de los talents que ha conseguido llamar la atención de los coaches, especialmente de Mika, que no ha dudado en girarse para tratar de incorporarle a su equipo.

Sin embargo, después de escucharle, el artista ha querido ser completamente sincero con él y darle un consejo de cara a su futuro en la música. "Estás cantando como un viejo", le ha dicho, asegurando que debería mostrar una versión mucho más alegre y enérgica sobre el escenario.

Mika ha insistido en que Pedro tiene un talento enorme y que sería una pena no aprovecharlo al máximo. "Si quieres una carrera, con el talento que tienes, tienes que contar las cosas de manera más verdadera", ha concluido el coach, tratando de hacerle ver todo el potencial que tiene por delante. ¡No te lo pierdas!