¡Melendi no se lo piensa! El coach superbloquea a Mika para conseguir a Lorena Bonnin

Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz han comenzado por todo lo alto. Lorena Bonnin ha sido la encargada de inaugurar la noche con una actuación que ha conseguido emocionar a los coaches y desatar la competición entre ellos.

Melendi ha tenido claro desde el primer momento que quería contar con la talent en su equipo y no ha dudado en utilizar una de sus armas más poderosas: ¡el superbloqueo! El asturiano ha dejado a Mika sin opciones de luchar por Lorena, quitándose así a uno de sus grandes rivales.

"Te quiero en mi equipo, ha sido una actuación que me ha puesto la piel de gallina", le ha confesado Melendi a la talent, dejando claro lo mucho que le había impresionado su voz. Una estrategia que le ha salido a la perfección, ya que Lorena Bonnin se ha convertido en la primera incorporación de la noche a su equipo. ¡No te lo pierdas!