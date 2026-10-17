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En tierra lejana

El momento exacto en el que Sadakat empieza a ver a Alya como una Albora: coge la escopeta y lucha por la familia

Alya ha dejado atrás cualquier duda cuando la mansión de los Albora se ha visto rodeada de hombres armados. Sin pensárselo dos veces, ha cogido una escopeta y se ha colocado al lado de Sadakat.

El momento exacto en el que Sadakat empieza a ver a Alya como una Albora: coge la escopeta y lucha por la familia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Los Albora han sufrido un ataque en su propia casa después de que Ecmel consiguiera poner a muchos hombres en su contra. Convencidos de que la familia ha engañado a los gendarmes y ha disparado contra ellos, han llegado dispuestos a vengarse sin saber que están cayendo en la trampa de su enemigo.

En cuanto han comenzado los disparos, Sadakat ha cogido su arma para defender a los suyos. Alya también ha empuñado una escopeta y se ha unido a la lucha junto a Vurgun y Umu. La doctora ha demostrado que está dispuesta a defender a la familia, incluso en una situación en la que todos corren peligro.

Sadakat ha visto a su nuera luchar a su lado y proteger a los Albora. Después de tantos enfrentamientos, Alya ha demostrado que ya no se mantiene al margen cuando atacan a la familia. Pero Sadakat todavía tenía que hacer algo que nadie habría esperado de ella.

Uno de los atacantes ha apuntado a Alya y Sadakat se ha interpuesto para protegerla. Sin pensárselo dos veces, ha recibido el disparo que iba dirigido a su nuera.

Alya ha visto cómo Sadakat se ha jugado la vida por salvarla. La mujer que tantas veces la ha rechazado ha terminado poniéndose delante de una bala por ella. ¿Cambiará este gesto la relación entre ambas?

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