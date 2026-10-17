El divertido apuro de Moisés con la dicción en AlaZ: sabe la palabra... ¡pero no logra decirla!

El empate del pasado miércoles entre David y Moisés en AlaZ dejó grandes jugadas y también una hilarante anécdota. El protagonista fue el concursante riojano y el motivo, una respuesta que no lograba pronunciar. Tenía clara la palabra, pero decirla fue lo más difícil.

Hasta tres veces tuvo que pasar por la X hasta pintarla de color verde: "arte de hacer con globos determinadas figuras". Al descubrir este enunciado por primera vez, se quedó pensativo, sin que la respuesta se le ocurriera de forma inmediata.

Ya en la segunda vuelta, sí tenía clara la palabra. Sin embargo, al decirla, se le trabó la lengua: "Gloglo... Pasapalabra". Con sus gestos y su forma de reaccionar, le puso mucho humor al momento: "¡Tira! Qué complicada". Roberto Leal explicó que, al no terminar de decir ninguna palabra, se admitía que pasara esa letra.

A la tercera, al fin le salió: "Globoflexia". Moisés hasta suspiró al ver logrado este acierto. "La tenías, estaba claro", comentó el presentador. ¡Descubre en el vídeo cómo ocurrió!