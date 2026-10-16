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Charles Spencer, el hermano de Lady Di, habla de su muerte: "Yo siempre pensé que su vida corría peligro"

Treinta años después de su muerte, el hermano de Lady Di habla sobre ella. Este acusa directamente a la exposición mediática que tenía la princesa Diana y confiesa que siempre sospechó que aquello podía ocurrir.

Charles

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Charles Spencer, hermano de Lady Di, concede una entrevista exclusiva en Y ahora Sonsoles en la que señala a la prensa como responsable del peligro que rodeó a su hermana. "Siempre había pensado que los medios de comunicación acabarían matándola", confiesa.

La princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en París, mientras viajaba con Dodi Al-Fayed y eran perseguidos por fotógrafos. Spencer recuerda dos ocasiones en las que él mismo vivió persecuciones a gran velocidad junto a su hermana.

El aristócrata denuncia el acoso mediático que Diana sufrió durante años, especialmente tras su separación y divorcio del entonces príncipe Carlos. A su juicio, la prensa británica mantuvo una actitud misógina y vulneró constantemente su intimidad.

Spencer también recuerda el cambio radical de los titulares: de las críticas a los homenajes y el duelo nacional tras su muerte. Casi tres décadas después, sigue convencido de que la situación era peligrosa y de que la tragedia podría haberse evitado.

"Siempre me preocupó que Diana estuviera tan desprotegida después de separarse", asegura su hermano, que vuelve a poner el foco en el precio que la princesa pagó por vivir bajo el acoso constante de los medios. ¡Dale al play para escuchar la entrevista al completo!

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