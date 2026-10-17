Esta noche, “una oportunidad más para emocionarnos”, en La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández y Laura Moure regresan a La ruleta de la suerte noche en un programa muy especial. Y es que los premios de esta edición pueden cambiar la vida de cualquiera de los tres concursantes: ¿Cuánto conseguirán ganar a lo largo de sus tiradas?

Ya lo dice el presentador: “Es una oportunidad más para emocionarnos y disfrutar”. Todos los días, La ruleta de la suerte sigue en su horario habitual; sin embargo, los sábados a las 22 horas todos se visten de gala para ir a lo grande.

“Tenemos gajos con cantidades espectaculares”, explica la copresentadora antes de abrir la velada. ¡Suerte a los nuevos concursantes!