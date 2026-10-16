Mónica Medina se justifica tras su ataque a la prensa: "Me avergüenzo muchísimo"

Emilio Gutiérrez Caba rompía ayer su silencio tras el tenso episodio protagonizado por su expareja, Mónica Medina, durante la mudanza de la vivienda del actor. Después de cuatro años de batalla judicial, ella ha aceptado abandonar el inmueble, aunque mantiene su desacuerdo con la situación y asegura haber asumido los gastos durante todo este tiempo.

La salida de la casa estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento con los periodistas que esperaban a las puertas del domicilio. Medina perdió los nervios, insultó a los reporteros y llegó a agredir a un cámara. Unas imágenes que sorprendieron al intérprete, quien reconoció que no reconocía a esa versión de la mujer con la que había compartido parte de su vida.

Por su parte, Mónica Medina ha explicado por qué llegó a ese punto. "Fue uno de los peores días de mi vida", afirma, "estaba fuera de mí, me avergüenzo muchísimo".

Pese a que pide perdón por su actitud, carga contra Emilio Gutiérrez Caba. "Debe estar muy contento por haber recuperado mi piso", asegura Mónica Medina, "me he ido antes por mi salud".

La batalla judicial de Mónica Medina y Emilio Gutiérrez Caba termina tras el abandono de la vivienda, pero no lo hacen las polémicas ni las acusaciones cruzadas. ¡Dale al play para escuchar a Mónica Medina!