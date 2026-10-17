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“Era el último tren”: Olga Doménech emociona a los coaches de La Voz tras quedarse sin equipo

La talent ha confesado lo importante que era para ella esta oportunidad y ha recibido unas bonitas palabras de ánimo de Lola Índigo y Mika.

“Era el último tren”: Olga Doménech emociona a los coaches de La Voz tras quedarse sin equipo

“Era el último tren”: Olga Doménech emociona a los coaches de La Voz tras quedarse sin equipo

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Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz nos están regalando momentos cargados de emoción. Olga Doménech ha llegado al escenario con la ilusión de conseguir una segunda oportunidad en la música, pero su actuación no ha logrado que ninguno de los coaches se girase.

La talent, que anteriormente se dedicaba a los musicales y ahora trabaja en el mundo de la repostería, no ha podido ocultar lo mucho que significaba para ella estar en el programa. De hecho, ha confesado que veía La Voz como "el último tren" al que podía subirse para retomar su carrera musical.

Sus palabras han emocionado a los coaches, especialmente a Lola Índigo y Mika, que han querido dedicarle unas bonitas palabras de ánimo. Ambos han insistido en que no debe rendirse y que tiene que seguir luchando por sus sueños y por una pasión que sigue muy presente en su vida. ¡No te lo pierdas!

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