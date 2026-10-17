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Quién es Anas Andaloussi, el nuevo colaborador de El Hormiguero experto en inteligencia artificial

El Hormiguero se refuerza esta nueva temporada con el fichaje de Anas Andaloussi, un joven referente en divulgación tecnológica que se incorpora al equipo de Pablo Motos para acercar al público los secretos y avances de la inteligencia artificial.

Anas Andaloussi

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Julián López
Julián López
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Anas Andaloussi se ha sumado esta temporada al equipo estrella de Pablo Motos para ponerse al frente de una sección dedicada por entero a la Inteligencia Artificial. Su llegada al programa busca acercar al gran público las oportunidades, trucos y herramientas que están revolucionando nuestro día a día, pero también alertar sobre los grandes retos que plantea esta tecnología.

De hecho, en su debut en el plató no dejó a nadie indiferente al lanzar un impactante análisis sobre si la Inteligencia Artificial podría acabar con la humanidad, explicando de forma muy didáctica los límites del aprendizaje de las máquinas y el impacto que tendrán en la sociedad. En esta nueva aparición en el programa, el joven experto regresa a la mesa para seguir desgranando los avances tecnológicos más alucinantes del momento.

De emprender con 10 años a referente digital

Nacido en Canarias y de origen marroquí, el nuevo colaborador de El Hormiguero dio sus primeros pasos en el mundo digital con apenas 10 años. Lo que empezó trasteando con la programación, la ciberseguridad y el diseño web frente a la pantalla de su ordenador terminó convirtiéndose en una prolífica faceta emprendedora que le llevó a crear decenas de portales en internet.

A los 17 años su progresión se aceleró para lanzar proyectos basados en Inteligencia Artificial como Escríbelo.ai, una herramienta con la que llegó a facturar miles de euros al mes. Ahora, a sus 21 años, se encuentra al frente de UDIA, una plataforma dedicada a la formación y divulgación tecnológica cuyos contenidos han alcanzado a millones de personas en redes sociales.

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