Melilla se vuelca con la visita de los Reyes de España: "He podido saludar a Letizia, ha sido muy emocionante"

El rey Felipe VI y la reina Letizia viajaban ayer a Ceuta en plena crisis migratoria. Una visita histórica que llega por primera vez tras 12 años de reinado.

Después de pasar la noche en Ceuta, los Reyes viajan a Melilla, donde los vecinos les han recibido entre vítores y "vivas". Allí, el programa de la visita de Sus Majestades los Reyes será muy semejante al desarrollado en Ceuta, con actos institucionales y del ámbito educativo y con un encuentro con una amplia representación de la sociedad melillense.

Una de las primeras paradas de los Reyes ha sido un aula de atención a niños con el síndrome del espectro autista. A las puertas del colegio se agolpan cientos de personas emocionadas.

"Yo he podido saludar a la reina Letizia, ha sido muy emocionante", nos cuenta una vecina melillense. Otros, además, han podido ver a la reina cogiendo a sus bebés. "No me lo esperaba", nos cuenta uno de esos padres.

La visita de los Reyes ya ha pasado a la historia y muchos vecinos esperan que pueda cambiar algo de la situación en Ceuta. ¿Lograrán los ceutíes una solución a la crisis tras al visita de los Reyes?