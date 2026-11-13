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Un vídeo sexual falso arruina la vida de Conchi: "Han utilizado mi imagen"
Conchi denuncia que alguien ha utilizado su imagen para montar un vídeo falso que está circulando por redes sociales. Un problema que está afectando a decenas de mujeres más.
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Conchi ha sido víctima de un ciberdelito: han utilizado su imagen para un vídeo sexual que en realidad es falso. Con la Inteligencia Artificial, han puesto su cara a un vídeo de carácter sexual que está circulando por redes sociales.
Fue gracias a su hija, que descubrió que el vídeo estaba circulando por el pueblo. Los vecinos lo vieron pensando que era real y ahora condiciona su día a día.
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Según nos cuenta Conchi, hay más mujeres que están siendo víctimas del mismo asunto. "Hay 50 mujeres más y quiero denunciarlo para que no pasen por lo mismo", señala.
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