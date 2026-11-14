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Actuación | Batallas

Nico y Marcos derrochan elegancia en La Voz y Mika elige a uno de ellos

Melendi y Pablo López lo tenían claro, pero Lola Índigo no estaba de acuerdo. Nico y Marcos han dividido a los coaches en su Batalla de La Voz.

Nico y Marcos derrochan elegancia en La Voz y Mika elige a uno de ellos

Nico y Marcos derrochan elegancia en La Voz y Mika elige a uno de ellos

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Celia Gil
Celia Gil
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El equipo de Mika ha comenzado la Batalla de Ganadores con un enfrentamiento lleno de sensibilidad. Nico y Marcos han defendido sus canciones individuales, demostrando todo su potencial ante los coaches.

Nico muestra su sensibilidad con ‘Car's Outside’

Nico ha elegido ‘Car's Outside’, de James Arthur, para defender su continuidad en el programa. Su interpretación ha conseguido convencer a Lola Índigo, que ha apostado por él después de escuchar las dos actuaciones.

Marcos se luce con ‘Younger You’

Marcos ha apostado por ‘Younger You’, de Miley Cyrus, una canción con la que ha demostrado su personalidad sobre el escenario. Melendi y Pablo López han coincidido en elegirlo como ganador del enfrentamiento.

Mika ha destacado el nivel de las dos interpretaciones, definiendo el duelo como una Batalla muy elegante y formal.

Finalmente, el coach internacional ha decidido que Marcos continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de la primera Batalla de Ganadores de Mika.

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