Alberto Núñez Feijóo, sobre la última vez que habló con Pedro Sánchez sin cámaras delante: “No estaba dispuesto ni a escucharme”

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, Alberto Núñez Feijóo ha visitado El Hormiguero para repasar la actualidad política, así como los retos a los que se enfrenta tanto él como el Partido Popular.

Entre muchos temas, el candidato a la presidencia del Gobierno ha comentado la pasada huelga general que se vivió en España el miércoles 11 de noviembre, calificándola como un “fracaso” que, en realidad, era un “acto camuflado de campaña electoral” por parte de los sindicatos.

Pablo Motos ha preguntado al líder del Partido Popular si recuerda la última conversación que mantuvo en privado con Pedro Sánchez, ya que las palabras que se intercambian los políticos siempre son captadas por las cámaras.

Alberto Núñez Feijóo se ha remontado a su investidura como Presidente del Gobierno, momento en el que tuvo que hablar con Pedro Sánchez. “No fue fácil”, reconoce el líder del Partido Popular sobre esta reunión.

La conversación estuvo marcada por la tensión tras una jugada de Pedro Sánchez que reducía drásticamente el tiempo de la reunión. “No hay nada que hablar”, le dijo Sánchez a Feijóo en una reunión que, según apunta el líder del Partido Popular, el Presidente quería irse a los veinte minutos.

“Al final conseguí que la reunión durase cuarenta minutos”, reconoce Feijóo tras el intento de desplante de Sánchez. Además, el líder del Partido Popular confesó algo que dejó a cuadros a Pablo Motos, y que evidencia la nula comunicación que hay entre los líderes políticos. ¡Dale al play y descubre más en el vídeo!