Máximo Huerta cuestiona las entrevistas políticas y reclama más exigencia a los periodistas

El papel de los periodistas en las entrevistas políticas ha centrado la reflexión de Máximo Huerta en La Mesa. El colaborador ha expresado su desacuerdo con aquellas conversaciones que buscan mostrar únicamente el lado más cercano de los dirigentes.

Huerta ha defendido que las entrevistas deben servir para fiscalizar a los políticos y pedirles explicaciones sobre sus decisiones. Una postura con la que reivindica el rigor periodístico frente a los formatos que priorizan la imagen personal de los representantes públicos.