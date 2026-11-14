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Actuación | Batallas

Mika elige la voz de Aura frente a Teresa en la Batalla más frágil de La Voz

La sensibilidad ha sido la protagonista de las actuaciones de Teresa y Aura. Mika ha destacado la calidad de ambas voces, aunque finalmente ha apostado por Aura para continuar en La Voz.

Mika elige la voz de Aura frente a Teresa en la Batalla más frágil de La Voz

Mika elige la voz de Aura frente a Teresa en la Batalla más frágil de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Dos artistas con una manera muy particular de transmitir se han enfrentado en la Batalla de Ganadores del equipo de Mika. Teresa y Aura han interpretado sus canciones individuales, demostrando que no hace falta una gran potencia vocal para conectar con la música.

Teresa se envuelve en delicadeza con ‘Quelqu'un m'a dit’

Teresa ha elegido ‘Quelqu'un m'a dit’, de Carla Bruni, una canción con la que ha mostrado su registro más íntimo y la sensibilidad que caracteriza su voz.

Aura aporta frescura con ‘Limón y sal’

Aura ha apostado por ‘Limón y sal’, de Julieta Venegas, defendiendo una interpretación muy personal con la que ha conseguido destacar ante los coaches.

“Son dos cantantes frágiles, pero con una calidad especial”, han señalado tras escuchar ambas actuaciones. Aunque Mika esperaba un enfrentamiento más equilibrado, las valoraciones se han inclinado hacia Aura.

Finalmente, Mika ha decidido que Aura continúe en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla y dando un paso más hacia los Directos de La Voz.

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