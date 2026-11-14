Mika elige la voz de Aura frente a Teresa en la Batalla más frágil de La Voz

Dos artistas con una manera muy particular de transmitir se han enfrentado en la Batalla de Ganadores del equipo de Mika. Teresa y Aura han interpretado sus canciones individuales, demostrando que no hace falta una gran potencia vocal para conectar con la música.

Teresa se envuelve en delicadeza con ‘Quelqu'un m'a dit’

Teresa ha elegido ‘Quelqu'un m'a dit’, de Carla Bruni, una canción con la que ha mostrado su registro más íntimo y la sensibilidad que caracteriza su voz.

Aura aporta frescura con ‘Limón y sal’

Aura ha apostado por ‘Limón y sal’, de Julieta Venegas, defendiendo una interpretación muy personal con la que ha conseguido destacar ante los coaches.

“Son dos cantantes frágiles, pero con una calidad especial”, han señalado tras escuchar ambas actuaciones. Aunque Mika esperaba un enfrentamiento más equilibrado, las valoraciones se han inclinado hacia Aura.

Finalmente, Mika ha decidido que Aura continúe en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla y dando un paso más hacia los Directos de La Voz.