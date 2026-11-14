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“Igual estoy loco”: Mika sorprende a todos con su decisión en la Batalla de Pitú y Rubén

Mika ha sorprendido a sus compañeros al elegir a Rubén frente a Pitú en una Batalla de Ganadores en la que ha preferido dejarse llevar por el corazón.

“Igual estoy loco”: Mika sorprende a todos con su decisión en la Batalla de Pitú y Rubén

“Igual estoy loco”: Mika sorprende a todos con su decisión en la Batalla de Pitú y Rubén

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Celia Gil
Celia Gil
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Mika sabía que se enfrentaba a una decisión complicada y, antes de escuchar a sus talents, ha pedido ayuda a Pablo López.

Pitú y Rubén han defendido dos canciones muy diferentes para demostrar que merecían continuar en La Voz.

Pitú llena de sensibilidad el escenario con ‘Flor de lis’

Pitú ha interpretado ‘Flor de lis’, una actuación con la que ha vuelto a demostrar su particular manera de sentir la música. Mika no ha dudado en reconocer su talento: “Es un placer escucharte”, le ha asegurado.

Rubén demuestra su potencial con ‘Del miércoles al martes’

Rubén ha apostado por ‘Del miércoles al martes’, una canción con la que ha mostrado todo lo que todavía puede ofrecer en el programa. Mika ha destacado que el talent “está al principio del camino” y que todavía tiene mucho por descubrir como artista.

Las opiniones de los coaches han estado divididas. Lola Índigo y Melendi han apostado por Pitú, mientras que Pablo López ha preferido a Rubén.

Finalmente, Mika ha decidido seguir su intuición: “Igual estoy loco”, ha reconocido antes de elegir a Rubén para continuar en La Voz y seguir luchando por llegar a los Directos.

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