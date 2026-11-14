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Las últimas plazas de los directos se deciden el próximo viernes en las Batallas cruzadas

Las Batallas cruzadas serán el broche final a una fase de La Voz 2026 que nos está dejando incontables momentos para enmarcar. ¿Te las vas a perder?

Melendi y Lola Índigo en La Voz

Las últimas plazas de los directos se deciden el próximo viernes en las Batallas cruzadas

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Borja Tamayo
Publicado:

El nivel de La Voz 2026 está por las nubes. Una realidad que pudimos comprobar desde la primera noche de Audiciones a ciegas y que, gala tras gala, se ha ido confirmando. ¡Las Batallas de ganadores han sido inolvidables!

Sin embargo, todavía queda un largo camino para conocer al ganador de esta edición. Por el momento, la próxima semana, llegan las esperadísimas Batallas cruzadas.

Las últimas plazas de los Directos se decidirán el viernes a partir de las 22 horas en Antena 3. Una noche que promete seguir superando las expectativas y generando esa magia que, velada tras velada, los talents nos regalan sobre el escenario.

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