Pablo López no sabe con quién quedarse tras escuchar a Izán y Beltrán en La Voz

Dos artistas que han demostrado todo su potencial han protagonizado el último enfrentamiento del equipo de Mika.

Izán y Beltrán han defendido sus canciones individuales en una Batalla que ha dejado opiniones muy diferentes entre los coaches.

Izán muestra su sensibilidad con ‘Break My Heart Again’

Izán ha elegido ‘Break My Heart Again’, una canción con la que ha mostrado su faceta más sensible sobre el escenario de La Voz, buscando convencer a Mika para continuar en la competición.

Beltrán reivindica su estilo con ‘Todo cambia’ de Dani Fernández

Beltrán ha apostado por ‘Todo cambia’, de Dani Fernández, una actuación con la que ha demostrado su evolución desde las Audiciones a ciegas. “Qué valiente”, han reconocido los coaches tras escucharle.

“Beltrán ha encontrado su estilo”, ha asegurado Melendi, que ha apostado por él junto a Lola Índigo. Pablo López, por su parte, no ha sido capaz de decantarse por ninguno de los dos.

Finalmente, Mika ha elegido a Izán para continuar en La Voz, cerrando así sus enfrentamientos de la Batalla de Ganadores.