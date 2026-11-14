Vanesa Martín se despide como quinta coach: estos son sus últimos salvados de La Voz

La Voz ha estrenado por primera vez en su historia la Batalla de Ganadores, una fase en la que los artistas que superaron las primeras Batallas han vuelto a enfrentarse, esta vez defendiendo una canción individual.

La gala ha comenzado con una actuación muy especial de Vanesa Martín, que ha presentado en exclusiva su tema inédito ‘Que vuelvan’. Una canción dedicada a las segundas oportunidades que refleja a la perfección su papel como quinta coach.

Pero la noche ha estado marcada por las decisiones. Los coaches han tenido que elegir entre sus mejores voces, el público ha conseguido enviar a cuatro talents directamente a los Directos y Vanesa Martín ha rescatado a otros cuatro artistas para que continúen en la competición.

Pablo López se deja llevar por el corazón y Adriana conquista al público

Pablo López ha vivido una Batalla de Ganadores llena de sensibilidad y decisiones muy complicadas. Carla y Nerea han inaugurado sus enfrentamientos, mientras que Adriana Moreno ha conseguido dejar sin palabras a los coaches con ‘Contigo’, de Joaquín Sabina.

Karim también ha destacado con una preciosa interpretación de ‘La vie en rose’, mientras que Paz ha aprovechado su segunda oportunidad para conquistar al malagueño con ‘Ojos de gata’, de Los Secretos.

Carla, Adriana, Karim y Paz han sido los ganadores de los cuatro enfrentamientos, pero la gran noticia ha llegado con la decisión del público: Adriana Moreno ha conseguido su pase directo a los Directos de La Voz.

Además, Vanesa Martín ha decidido salvar a Lucía Baizán, ofreciéndole una nueva oportunidad para continuar en la competición.

Melendi sufre con sus decisiones y José Torres consigue el apoyo del público

Melendi tampoco lo ha tenido fácil. El asturiano ha tenido que elegir entre voces muy diferentes, desde la fuerza de Omar y Darío hasta el enfrentamiento entre el pop de Claudia y la ópera de Enrique.

Una de las Batallas más especiales ha sido la de José Torres y Lorena, que han defendido dos estilos musicales muy distintos. El flamenco de José ha terminado convenciendo a Melendi, que ha calificado su actuación de “magistral”.

Ana Muñoz también ha conseguido ganar su enfrentamiento con Marta Salas después de transformar por completo ‘Cuando zarpa el amor’, de Camela.

Omar, Enrique, José Torres y Ana Muñoz han sido los elegidos por Melendi, pero el público ha tenido la última palabra y ha enviado directamente a José Torres a los Directos.

Por su parte, Vanesa Martín ha rescatado a Marta Salas, que ha emocionado interpretando ‘Durmiendo sola’, una canción de la propia artista.

Lola Índigo se enfrenta a su decisión más difícil e Irene pasa a los Directos

Lola Índigo ha protagonizado algunas de las decisiones más complicadas de la noche. La coach ha tenido que elegir entre dos de sus grandes vocalistas, Kika Cardoso y Charlotte, después de dos actuaciones que la han dejado impresionada.

Irene también ha conseguido destacar con su versión de ‘Creep’, de Radiohead, mientras que Borja ha defendido ‘Born This Way’, de Lady Gaga, para continuar en el programa.

Pero uno de los grandes momentos ha llegado con el duelo de las “blondies”, como Lola ha bautizado a Estrella Marina y Marta Berlín. Dos artistas que han demostrado una evolución enorme y que han puesto a la coach ante la que ha considerado su decisión más difícil.

Charlotte, Irene, Borja y Estrella Marina han conseguido ganar sus enfrentamientos, pero Irene ha sido la elegida del público para pasar directamente a los Directos de La Voz.

Además, Vanesa Martín ha decidido salvar a Kika Cardoso, dándole una nueva oportunidad para continuar en la competición.

Mika sorprende con sus decisiones y Aura consigue su pase a los Directos

Mika ha cerrado la Batalla de Ganadores con una noche de decisiones inesperadas. El coach internacional ha tenido que elegir entre Nico y Marcos después de dos actuaciones llenas de elegancia, mientras que Pitú y Rubén han conseguido dividir las opiniones de sus compañeros.

“Igual estoy loco”, ha reconocido Mika antes de apostar por Rubén, dejándose llevar por el corazón a pesar de que Lola Índigo y Melendi preferían a Pitú.

Aura también ha conseguido imponerse a Teresa después de interpretar ‘Limón y sal’, de Julieta Venegas. Por último, Izán ha ganado su enfrentamiento con Beltrán, cerrando las decisiones del equipo de Mika.

Marcos, Rubén, Aura e Izán han sido los ganadores de sus Batallas, pero la gran sorpresa ha llegado con el público: Aura ha conseguido una plaza directa en los Directos, después de haber llegado al equipo de Mika gracias a un robo.

Vanesa Martín, por su parte, ha decidido rescatar a Nicolás, ofreciéndole una segunda oportunidad para continuar en La Voz.

La Batalla de Ganadores llega a su fin con ocho talents ya clasificados para los Directos: Manuela, Jhon Jairo, Raúl y Carlos, que consiguieron su plaza gracias a las tarjetas rojas, y Adriana, Irene, José Torres y Aura, elegidos por el público.

Además, Vanesa Martín se despide de su papel como quinta coach tras salvar a Kika, Marta Salas, Lucía Bazán y Nicolás.

La competición continúa y la próxima semana los talents que siguen en juego tendrán que enfrentarse a una nueva fase decisiva: las Batallas Cruzadas de La Voz.