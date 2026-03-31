Susana Uribarri, sobre el beso entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón: "El entorno de él no lo ve como una relación real"

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias se han convertido en la pareja sorpresa del año. Ambos se han convertido en la nueva portada de Lecturas, protagonizando un beso que confirmaría su relación.

Ambos coincidieron hace 12 años en el rodaje de Velvet, la serie de Antena 3 en la que sus dos personajes mantienen un idilio. De hecho, Maxi Iglesias siempre tuvo buenas palabras hacia Aitana, con la que confesaba que trabajar había sido un sueño.

La pareja ha sido pillada besándose por las calles de Madrid. Un romance que parece triunfar, pese a los 22 años de edad que existen entre ellos.

Susana Uribarri ha podido hablar con el entorno de Maxi Iglesias. Este confirma que aunque ha habido beso, como demuestra la revista, no creen que se trate de una relación en sí. "No creen que vaya a ser una relación real", afirma nuestra colaboradora.

Pese a todo, Lorena Vázquez advierte que había rumores desde hace mucho tiempo de esta posible relación. "Han hecho todo lo posible por evitar mostrarse como una pareja", señala. ¡Dale al play para enterarte de todo!