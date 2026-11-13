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Marina y José Luis, un matrimonio de 16 años e ideologías opuestas: "Yo soy de izquierdas y, él, de derechas"

Este matrimonio es el ejemplo de que la política no es impedimento para el amor. Marina es de izquierdas y José Luis de derechas, pero no ha evitado que se mantengan unidos y formen una familia.

Marina y José Luis

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Marina y José Luis llevan 16 años demostrando que el amor y la política no siempre tienen que ir de la mano. Ella es de izquierdas y él de derechas, una diferencia que nunca han escondido y que, desde el principio de su relación, ha provocado más de un choque entre ambos. "En las líneas rojas estamos de acuerdo", aseguran.

De hecho, su primera discusión como pareja ya tuvo la política como protagonista. "Nuestra primera gran bronca fue por política", afirma Marina. Las comidas familiares tampoco se libran de los debates, especialmente porque la familia de Marina tiene ideas muy distintas a las de José Luis, que reconoce que prefiere mantenerse al margen para evitar líos.

Las diferencias también llegan hasta el sofá de casa, donde ni siquiera se ponen de acuerdo con el canal de televisión: cada uno prefiere un canal dependiendo de su ideología. Aun así, tienen una norma que no están dispuestos a saltarse: nada de insultos ni faltas de respeto, aunque alguna pullita de vez en cuando se les escape.

Con una hija en común, ambos tienen claro que quieren que crezca con libertad para pensar por sí misma, sin imponerle sus ideas. Y aunque ninguno parece tener intención de cambiar de bando, siguen juntos después de 16 años. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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