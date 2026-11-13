Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos en el plató al mítico grupo Siempre Así

Siempre Así es uno de los grupos más míticos y longevos de nuestro país. Tras más de tres décadas juntos, Siempre Así continúa subiéndose a escenarios y regalando su música.

El grupo nació fruto de la amistad de un grupo de niño sevillanos. Los 11 integrantes decidieron hacer de su pasión por la música algo real y se lanzaron a formar un grupo que no tardó en triunfar.

Esta tarde, Siempre Así visita el plató de Y ahora Sonsoles y nos cuenta cómo lograron dar su salto a la fama y cómo continúa la banda que comenzaron siendo niños. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!