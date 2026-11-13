Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos en el plató al mítico grupo Siempre Así

Con más de treinta años de trayectoria musical, el grupo Siempre Así continúa subiéndose al escenario. La banda que nació de la amistad entre un grupo de niños sevillanos continúa unido.

Siempre Así

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Siempre Así es uno de los grupos más míticos y longevos de nuestro país. Tras más de tres décadas juntos, Siempre Así continúa subiéndose a escenarios y regalando su música.

El grupo nació fruto de la amistad de un grupo de niño sevillanos. Los 11 integrantes decidieron hacer de su pasión por la música algo real y se lanzaron a formar un grupo que no tardó en triunfar.

Esta tarde, Siempre Así visita el plató de Y ahora Sonsoles y nos cuenta cómo lograron dar su salto a la fama y cómo continúa la banda que comenzaron siendo niños. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

Jorge en La ruleta de la suerte

Jorge consigue el Bote y termina el programa con más de 6.000 euros en el bolsillo

Jorge en La ruleta de la suerte

¡4.000 euros en un solo panel!: La euforia de Jorge al llevarse este espectacular marcador

Siempre Así
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos en el plató al mítico grupo Siempre Así

Jorge en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 13 de noviembre

“Ahora sí que sí”: Jorge se lleva una ola de 675 euros y el Supercomodín tras forzar sus tiradas

ANA LAURA JUPOL
VIOLENCIA HUELGA GENERAL

Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia ataques en la huelga a la Policía: "Los partes médicos no engañan ni son fascistas"

Laura García, portavoz de JUPOL y Ana Alarcón, portavoz del SUP denuncian ataques a la Policía en la huelga general y piden la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska.

Moisés Molinero
PSICOSIS EN ESPAÑA

TEDAX advierte sobre las falsas alertas de bomba en España: "Alguno se va a arrepentir de estas bromas"

El secretario genreal de la federación TEDAX del SUP, Moisés Molinero, avisa a los ciudadabos ante las multiples alertas qye ha habido en toda españa por bomba, la mayoria de ellas asegura que "falsas".

Solomillo ibérico con salsa a la sidra y patatas a lo pobre

El delicioso solomillo ibérico con salsa de sidra y patata a lo pobre de Joseba Arguiñano y el gastrofísico Eneko Axpe

Melchor León PSOE

Melchor León carga contra el presidente en pleno arranque de campaña: "El PSOE está secuestrado por Sánchez"

Beatriz Perera

Beatriz Parera explica el motivo de la reunión "a solas" entre Sánchez y Corvillo: "Un arrepentimiento por haber destituido a Ábalos"

Publicidad