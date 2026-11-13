A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos en el plató al mítico grupo Siempre Así
Con más de treinta años de trayectoria musical, el grupo Siempre Así continúa subiéndose al escenario. La banda que nació de la amistad entre un grupo de niños sevillanos continúa unido.
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Siempre Así es uno de los grupos más míticos y longevos de nuestro país. Tras más de tres décadas juntos, Siempre Así continúa subiéndose a escenarios y regalando su música.
El grupo nació fruto de la amistad de un grupo de niño sevillanos. Los 11 integrantes decidieron hacer de su pasión por la música algo real y se lanzaron a formar un grupo que no tardó en triunfar.
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Esta tarde, Siempre Así visita el plató de Y ahora Sonsoles y nos cuenta cómo lograron dar su salto a la fama y cómo continúa la banda que comenzaron siendo niños. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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