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Mejores momentos | 13 de noviembre

Jorge consigue el Bote y termina el programa con más de 6.000 euros en el bolsillo

Jorge ha sido el gran ganador del día en La ruleta de la suerte y el Panel con Bote le ha servido para poner la guinda al pastel al ir a parar a la mejor casilla de todas

Jorge en La ruleta de la suerte

Jorge consigue el Bote y termina el programa con más de 6.000 euros en el bolsillo

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Borja Tamayo
Publicado:

La trayectoria de Jorge en su paso por La ruleta de la suerte ha sido espectacular. Si bien era el primero en inaugurar las olas con un premio de 675€, la verdadera euforía llegaba más tarde cuando incendiaba el plató al llevarse un marcador de nada menos que 4.350€. Sin embargo, todavía podía aspirar a más y el Panel con Bote le ha permitido salir por la puerta grande.

Jorge en La ruleta de la suerte

¡4.000 euros en un solo panel!: La euforia de Jorge al llevarse este espectacular marcador

Tras aprovechar el gajo de Empiezo yo, el concursante ha enfrentado esta prueba con la pantalla completamente en blanco. Una realidad que ha ido cambiando conforme pedía consonantes y hacía crecer el Bote. De hecho, la casilla dorada era su objetivo principal, ignorando el marcador que perdía cada vez que caía en el Se lo doy para ceder el dinero a su compañera Sara.

Finalmente, el concursante ha tenido la suficiente puntería como para atinar y, con un Bote de 1.275€, Jorge ha celebrado la última ola del programa. Un día para enmarcar que le ha permitido llevarse más de 6.000€ a casa.

Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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