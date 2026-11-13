¡4.000 euros en un solo panel!: La euforia de Jorge al llevarse este espectacular marcador

Jorge ha logrado esquivar el Se lo doy en varias ocasiones durante un turno verdaderamente largo. Un auténtico milagro teniendo en cuenta no solo el gran marcador que estaba acumulando, sino también que tenía en su poder gajos como el Supercomodín o el Empiezo yo.

Si bien no tenía clara una de las palabras del panel, sus lanzamientos han sido impecable. Con 925€ ha ido a parar al x2 para colocarse con 1.850€. Una casilla que, poco después, ha vuelto a conquistar para aumentar el premio a los 3.700€. ¿El problema? Le seguía faltando la palabra en cuestión.

Así, el concursante seguía haciendo crecer su marcador hasta alcanzar nada menos que los 4.150€. Ya con una sola consonante pendiente, Jorge se la ha jugado y ha acertado para, además, responder la pregunta planteada por el presentador y ganar otros 200€. ¡Increíble!

Un espectacular panel de 4.350€ que puedes disfrutar dando play al vídeo de arriba.