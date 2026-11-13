“Ahora sí que sí”: Jorge se lleva una ola de 675 euros y el Supercomodín tras forzar sus tiradas

Sara se enfrentaba al Panel de la Letra Oculta con un Comodín en su poder; sin embargo, el Supercomodín es el gajo que todo el mundo quiere y esta era su oportunidad para obtenerlo. Ahora bien, no bastante con no llevárselo, la concursante ha gastado el que ya tenía y aún así ha perdido el turno para cedérselo a Ana.

Ana no ha tenido mejor suerte, ya que ha pedido una consonante que ya había solicitado Sara y se ha visto obligada a dar paso a Jorge. Él, con la intención de ganar el gajo más codiciado de todos, ha tirado una y otra vez de la ruleta.

Incluso conociendo la respuesta correcta, el concursante no ha dejado de perseguir el Supercomodín. Finalmente, lo ha encontrado en el mejor momento, multiplicando por tres 100€ con la Letra Oculta y, consciente de que “ahora sí que sí”, ha resuelto el panel con 675€ en el marcador.

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