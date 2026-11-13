El delicioso solomillo ibérico con salsa de sidra y patata a lo pobre de Joseba Arguiñano y el gastrofísico Eneko Axpe

Eneko Axpe es toda una eminencia en el mundo de la gastrofísica; es decir, ha sabido implementar sus conocimientos de física en la cocina. Esto lo ha llevado a trabajar con nada menos que la NASA y, durante su paso por el programa de Joseba Arguiñano, nos ha regalado todo tipo de curiosidades sobre estos culinarios espaciales.

Sin embargo, también ha demostrado ser un experto de los fogones en el planeta Tierra y, junto a Joseba, han preparado una exquisita receta de solomillo ibérico con salsa de sidra y patata a lo pobre. ¡Toma nota!

Ingredientes (2 p.)

1 solomillo de cerdo ibérico

2 cebolletas

2 zanahorias

2 manzanas reineta

100 ml de sidra

200 ml de caldo de verdura

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

perejil

Para las patatas a lo pobre:

1 patata grande

1 cebolleta

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

½ pimiento rojo

aceite de oliva virgen extra

sal

Corte 1

Cocinar la salsa, 15-20 min.

Corte 2

Cocinar las patatas, 30 min.

Triturar la salsa

Elaboración

Para la salsa de sidra, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pica finamente las cebolletas y deja que se vayan pochando a fuego suave (que no se doren). Pela y pica las zanahorias y agrégalas. Pela y trocea las manzanas y añádelas. Rehoga todo y sazona. Vierte la sidra y el doble de caldo y cocina durante 15-20 minutos aproximadamente. Tritura hasta conseguir una salsa fina.

Para las patatas a lo pobre, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela el pimiento rojo y córtalo en juliana. Corta también en juliana el pimiento verde y la cebolleta. Pon todo a pochar en la sartén durante 8-10 minutos aproximadamente. Pela la patata y córtala en rodajas de unos 3 mm de grosor. Introdúcelas en la cazuela, sazona y deja que se confiten a fuego suave durante 15 minutos aproximadamente, hasta que estén blandas. Transcurrido ese tiempo, sube un poco el fuego para que las patatas se doren ligeramente y cocínalas unos 15 minutos más.

Retira las telillas del solomillo, córtalo en medallones y salpimiéntalos. Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén y cocina el solomillo un par de minutos por cada lado.

Reparte las patatas a lo pobre en 2 platos. Pon 4-5 medallones de solomillo por ración y acompaña con la salsa de sidra. Decora con perejil.

Consejo

También puedes cocinar el solomillo entero. Si lo haces así, dale la vuelta con unas pinzas para no pinchar la pieza y evitar que se escapen sus jugos naturales. Déjalo reposar antes de cortarlo.