María del Monte disfruta de la Feria de Abril: "La vida da lecciones y hay que tomarse tiempo para aprenderlas"

María del Monte está disfrutando de la Feria de Abril de Sevilla y hemos podido hablar con ella en exclusiva, que se encontraba además con El Turronero. "La salud, la familia y los amigos, así todo funciona de otra manera", ha dicho la artista.

La cantante está muy a gusto en una feria que, ha confesado, es muy importante para ella. "La vida da lecciones y hay que tomarse el tiempo suficiente para aprenderlas", ha asegurado.

Además, la artista ha mandado un saludo especial a Sonsoles Ónega.

María del Monte se sincera por primera vez sobre el asalto

María del Monte se ha sincerado por primera vez sobre cómo se siente después del asalto que vivió en su vivienda y por el que su sobrino Antonio Tejado permanece en prisión provisional acusado de ser presuntamente el autor intelectual.

La artista ha asegurado que, a pesar de que sigue viviendo en el mismo sitio, no le pueden quitar la vida. "No me puedo perder a mí porque es lo más importante que tengo", ha dicho.

Con un proceso judicial en marcha, y tras la decisión del juez de desestimar la solicitud de libertad de Tejado, la cantante, que siempre ha sido muy discreta con su vida privada, no ha querido entrar en detalles, pero sí ha asegurado que quiere seguir adelante con su vida.

Aunque, eso sí, ha reconocido que está recibiendo ayuda psicológica para poder superar un episodio traumático. "A mí me está sirviendo", ha dejado claro.

Y a pesar del duro momento por el que está pasando junto a su pareja la periodista Inmaculada Casal, la cantante ha querido relativizar la situación. "Mucha gente estará mucho peor que nosotras", ha dejado claro.

Hace apenas unos días, María del Monte se subió de nuevo a los escenarios, dispuesta a seguir con su vida después del asalto .