María José Suárez opina sobre la 'amiga' de Ábalos que provocó su ruptura con Escassi: "Yo me creo su versión"

El exministro de transportes José Luis Ábalos protagoniza un nuevo escándalo. Tras verse involucrado en un caso de presunta corrupción junto a Koldo y Santos Cerdán, entre otros, ahora salen a la luz varios nombres de mujeres con las que habría tenido relaciones íntimas a cambio de favores.

Una de ellas es Valeri, una mujer trans que asegura ser "la colombiana" de la que Ábalos habla en sus audios filtrados. Según ella, estuvo en uno de los encuentros del exministro con prostitutas y mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, Valeri es la única mujer de las que han hablado con la que Ábalos niega haber tenido algo.

Valeri es conocida por ser la presunta amante de Álvaro Muñoz Escassi. Fue precisamente un encuentro entre el jinete y la joven el que dinamitó su relación con María José Suárez, quien todavía recuerda aquel momento como uno de los más difíciles de su vida sentimental.

"Cuando vi su portada en Lecturas, pensé que iba a hablar sobre el tema otra vez porque se cumple un año, pero cuando leí bien...", advierte la modelo, "que no era Álvaro, era Ábalos...".

Según nos cuenta, cuando se produjo la ruptura, María José llegó a hablar con ella para que se lo explicara todo, pero desde enero ya no tienen relación. "Ella me contó que iba a fiestas de gente importante, pero no conocía realmente quién era quién en España", señala, "cuando va a casa de Álvaro, no sabía que era Escassi".

Valeri ha asegurado que no sabía quién era Ábalos hasta que ha explotado la polémica, algo que María José Suárez cree factible: "Yo me creo su versión".

Tras el estallido del escándalo, Valeri demandó a Escassi por revelar su oficio y él la demandó de vuelta por amenazas. A día de hoy, la causa judicial continúa abierta. ¡Dale al play para enterarte de todo!