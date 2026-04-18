María José se quedó ciega de un ojo por usar mal las lentillas: "No sabía que no me podía duchar con ellas puestas"

María José nunca pensó que usar lentillas podría traerle problemas, pero un mal uso le ha llevado a quedarse prácticamente ciega de un ojo. Lo que comenzó como una molestia en el ojo, terminó convertido en una queratitis por amebas.

Durante años, María José usaba las lentillas para todo, sin apenas cambiarlas: se duchaba con ellas, hacía deporte, dormía... "Usaba lentillas de un día, el problema sobre todo era que no sabía que me podía duchar con ellas", asegura.

Con el tiempo, comenzó a tener molestias en el ojo, como si tuviera una pestaña constantemente, pero pronto el dolor se volvió insoportable. Fue entonces cuando descubrió que tenía una infección que, aunque al principio parecía controlada, terminó avanzando a un ritmo devastador.

Los tratamientos y operaciones no fueron suficientes para frenar la creciente ceguera que terminaría dejándola con un 0.2% de visión en uno de los ojos. "Llevo cuatro cirugías en pocos meses", afirma.

Prácticamente ciega de un ojo, María José tuvo que aprender a reinventarse, ya que no podía seguir ejerciendo como antes como odontóloga especialista en cirugías. Hoy, nos cuenta cómo una lentilla puso su contador a cero de nuevo. ¡Dale al play para escuchar su historia!