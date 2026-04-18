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Mejores momentos | Gala 2

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

El equipo de maquillaje y peluquería del programa ha vuelto a hacer magia para regalarnos una gala con números únicos.

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

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Patri Bea
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La segunda gala de Tu cara me suena nos ha regalado grandes números: desde Cristina Castaño subida a un poni gigante para imitar a Chappell Roan hasta la fiesta que ha montado Leonor Lavado en plató convertida en uno de los miembros de Nueva Línea.

El proceso de caracterización para las imitaciones de la noche ha durado bastantes horas, pero los concursantes han aprovechado ese tiempo para hacer bromas y lanzarse 'pullitas' entre ellos.

El gran trabajo del equipo de maquillaje, peluquería y vestuario ha permitido que viésemos a los artistas imitados reflejados en nuestros concursantes. ¡Disfruta del making of del proceso en el vídeo de arriba!

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